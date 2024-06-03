在這世界上，有些人能同甘共苦，有些人只能同甘不能共苦，《搜狐網》盤點12星座，其中5星座屬於同甘不共苦的類型，他們順境時與你共用快樂，但在逆境時卻無法共度難關，要一起吃苦，往往需要更多的感情累積。
▌雙子座
雙子通常長袖善舞，善與人交際並建立聯繫，也樂於分享快樂時光，然而，當他們面臨困難或挫折時，可能會變得猶豫不決，甚至選擇逃避問題，很難在艱困時期給予你堅定的支持。
▌獅子座
獅子非常自信，喜歡成為關注的焦點，也樂於與他人分享成功的喜悅，然而，當遇到困難時，他們可能會變得傲慢和自大，很難接受失敗，也很難在困難時期給予他人支援。
▌射手座
射手樂觀開朗，善於發現生活的美好事物，也樂於分享快樂，然而，當面臨困難時，他們可能會變得不負責任，選擇逃避問題，而不是勇敢面對並尋求解。
▌水瓶座
水瓶獨立自主，善於思考和解決問題，然而，當他們面臨困難時，可能會變得冷漠和疏離，很難在困難時期給予他人情感上的支持。
▌雙魚座
雙魚善良敏感，善於理解他人的感受，也樂於與他人分享快樂，然而，當面臨困難時，他們容易變得情緒化和依賴他人，很難在困難時期給予他人堅定的支持。
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