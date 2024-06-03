據IDC報告指出，2027年全球AI解決方案市場規模將超過5000億美元；數位發展部也推動將AI融入現有產業，提升效率與創造力；友通期待藉由最新AI邊緣工業電腦，持續展現創新能量，為企業客戶提供彈性靈活且方便導入AI的關鍵硬體。

友通總經理蘇家弘表示，公司將推出搭載低功耗NVIDIA Jetson Orin NX平台的AI邊緣工業電腦X6-MTH-ORN，並整合Intel Core Ultra處理器，期待X6-MTH-ORN能為邊緣運算能力立下了全新標準。

X6-MTH-ORN提供達100 TOPS(每秒兆次作業)的AI運算效能，擁有OOB遠端管理功能，可實現遠端系統的開／關機、BIOS更新和其他功能。X6-MTH-ORN專為滿足製造、交通運輸、醫療保健和智慧城市等產業對高效能邊緣運算解決方案日益成長的需求而打造，其具備強大的AI處理能力，可實現邊緣的即時資料分析、推論和決策，讓企業發揮AI的完整潛力。

X6-MTH-ORN內建友通的OOB遠端網路管理模組(OOB remote network management module)、四個M.2擴充插槽、一個選購的MXM相容插槽、多個顯示連接埠，同時還支援USB3.2、RJ45 GbE連接埠、micro USB、序列和CAN匯流排，是專為聚焦在AI的系統整合商所量身打造，有助於執行AI邊緣運算任務，幫助企業客戶縮短產品上市時程。