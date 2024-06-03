統計顯示，除了高雄市以外的五都合計5月移轉棟數2.16萬棟，若以區域來看表現狀況一致，五都的移轉棟數月增率在11%~21%，表現搶眼的是台中市4918棟，月增21%且年增21%，台北市2966棟，接近單月3千棟的水準，月增19%且年增16%，新北市則是突破6千棟，6636棟月增11%且年增19%，桃園市4276棟月增15%且年增15%，台南市2843棟月增17%且年增高達46%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，國內景氣燈號在3顆綠燈後亮出第1顆黃紅燈，景氣穩定復甦，而出口表現持續暢旺，內需動能穩健成長，加上台股走揚，以及通膨預期仍在，自住、長期置產等剛性需求穩健，房市交易欲小不易，上半年交易量應可樂觀看待。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4、5月房市交易表現都維持暢旺，反映在建物買賣移轉棟數上，就呈現21%的移轉年增率，延續去年下半年以來雙位年增的表現，不過5月地政機關可以辦理過戶的天數有23天，比起4月多出15%的工作天數，因此反映在月增率5月就增加了16%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著，往後交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，5月份在AI產業加持、「新青安」方案等大放送下，六都房市買氣百花齊放，惟不少業界大老皆注意到房市過熱情形，適逢央行6月理監事會議將至，購屋人需慎防政府再出打房大招。