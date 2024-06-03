韓國《中央日報》3日報導說，美日韓三國防長商定將於今夏首次實施多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）。這是將以往以海上軍演為主的三國聯合演習，擴展到空中和網路領域同時進行的「多域聯合軍演」。三國防長還就「建立三國國防高層間定期協商機制、將美日韓安保合作制度化」達成了協議。

據韓國國防部2日介紹，韓國國防部長官申源湜、美國國防部長奧斯汀和日本防衛大臣木原稔藉當天在新加坡出席第21屆亞洲安全峰會（香格里拉對話）之機，宣布將於今夏首次實施「自由刀刃」多域聯合軍演。「自由刀刃」的英文名稱由美韓聯合軍演「自由護盾」（Freedom Shield）和駐日美軍日本自衛隊聯合軍演「刀刃」（Keen Edge）拼湊而成。

韓國國防部有關人士解釋稱，「這包含了將美韓、美日等以雙邊為中心的安全合作發展為三邊體制的含義」。

另據韓聯社報導說，至今，美日韓僅在海上或空中等一個作戰領域實施聯合軍演，包括海軍搜救演習（SAREX）、飛彈預警演習、戰略轟炸機護航演習等，多域聯演尚屬首次。「自由刀刃」將涵蓋空域、海域、太空域、網域等多個作戰領域。

《中央日報》指出，美日韓三國計畫透過實施首次「自由刀刃」聯合軍演，在包括海陸空和網路在內的作戰執行領域啟動三國合作框架。對此，韓國國防部相關人士介紹稱，「在去年11月舉行的三國防長峰會上，韓國國防部長申源湜提出了此次軍演構想」，「在此次演習中，美日韓將同時動員多領域相關力量，具有重大意義」。

此次聯合軍演是三國領導人在去年8月美日韓大衛營領導人峰會上發表《三國國防領域協議》後的具體成果。當時，三國領導人在發表的「大衛營精神」聯合聲明中表示，「將以年度為單位商定三國聯合軍演名稱，並在多領域定期實施」。

同年10月，隨著美國B-52H戰略轟炸機參演，美日韓三國實施了首次空中聯合軍演。這意味著三國擴大軍演合作領域的嘗試正式開始。

此外，三國防長還決定在年內制定「美日韓安全合作體系」（Trilateral Security Cooperation Framework）。透過該體系，三國將輪流召開國防部高層會議，討論三方聯合軍演事宜，實質上也是為了加速三國安全合作進程。

三方還商定將重啟旨在應對北韓核導威脅的「美日韓軍事兵棋推演」（TTX，Trilateral Tabletop Exercise）。這是在桌面上共同推演應對包括朝核威脅在內的地區性威脅方案的軍演。美日韓軍事兵棋推演始於2014年，2020年舉行最後一次推演後停擺至今，期間共舉辦了5屆。