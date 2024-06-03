女星古力娜扎有著精緻小巧五官、纖細身材，有著「新疆維納斯」的封號，出道後演過許多電視劇，是許多人心目中的女神。怎料，近日古力娜扎出席活動時，暴瘦身形曝光，引發熱議，網友甚至驚訝表示：「快瘦成骷髏了」。

活動當天，古力娜扎穿著一襲大紅色禮服現身，無肩低胸設計，露出肩頸、鎖骨、手臂等肌膚。明顯可見鏡頭上她暴瘦不少，手臂纖細到像是皮包骨，一點肉都沒有，原先美胸甚至感覺有點消風，整個人看起來有點撐不起禮服。雖然臉部狀態看起來不錯，但和過去相比也顯得十分憔悴，讓不少粉絲擔心她的身體健康，希望她可以吃胖一點。

古力娜扎瘦可見骨。（圖／翻攝微博）

古力娜扎活動照一曝光後，網友紛紛激動表示：「她最近怎麼瘦脫相了，之前那個黑長直加深v禮服，超級驚艷」、「沒之前好看了，太瘦了，之前很驚艷！」、「彷彿一個行走的骷髏架，審美正常的人會覺得好看？」、「真的太瘦了，鏡頭下都這麼瘦，本人得多瘦啊」、「不瘦又說人家不自律又會被嘲，瘦了又說沒人要求她這樣她在取悅誰」、「可是臉一點都不凹，絕了」、「太瘦了，娜扎胖點好看」、「病態審美」、「我的媽呀這就剩骨頭架子了」。但也有不少網友緩頰，表示娜扎應該是工作太忙、太累，才會瘦成這樣。