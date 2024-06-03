中華經濟院3日發布2024年5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續14個月緊縮轉為擴張，本月指數躍升至55.4，為2022年5月以來最快擴張速度，主要是受惠國際市場不確定性下降，品牌廠商陸續回補庫存，製造業自2021年12月以來首見新增訂單與生產兩指數同步站上60以上擴張速度；未來六個月展望指數亦攀升至2022年4月以來最快擴張速度。