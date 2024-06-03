佛光山惠中寺2024「未來與希望」系列講座的主題為「古·今」，6月2日禮請佛光山佛陀紀念館館長、佛光緣美術館總館長暨佛光山文教基金會執行長如常法師，以「敦煌藝術到當代生活」為題，引領聽眾穿越時空，領略敦煌藝術的博大精深，並從壁畫中窺見當代生活樣貌，也揭曉佛光山建築形式之美是源自敦煌藝術。現場聽眾及網路同步觀看直播近1600人，總觸及次數逾8700人。

現場聽眾及網路同步觀看直播近1600人，總觸及次數逾8700人。(圖/佛光山惠中寺提供)

舞蹈家鄭秀真所指導的佛光敦煌舞團表演〈天人行〉，將敦煌壁畫中的飛天呈現在眾人眼前。(圖/佛光山惠中寺提供)

「提到敦煌，大家會聯想到什麼呢?」，如常法師一語拋出，台下馬上回答「石窟」、「飛天」，接著由舞蹈家鄭秀真所指導的佛光敦煌舞團表演〈天人行〉，令人驚喜地將敦煌壁畫中的飛天呈現在眾人眼前，帶來一場視覺與靈魂的盛宴。如常法師解釋，佛陀說法時，飛天就會出現，《無量壽經》、《觀無量壽經》經變畫中出現的天人，來自於很會唱歌跳舞的樂神僅那羅，以香為食，爐香一點便會現身。

如常法師提到正於佛陀紀念館展出的〈絲路光華—敦煌石窟藝術特展〉，最早的淵源，來自佛光山開山祖師星雲大師1989年參訪敦煌莫高窟，在兩岸尚未開通的情況下，1991年在佛光山推出「中國敦煌古代科學技術展覽」，促進了兩岸文化交流。

星雲大師也指示如常法師一定要在佛館展出敦煌石窟，並表示弘揚佛教文化即是弘揚佛法。歷經十餘年與中國敦煌研究院的籌劃，終於在2003年12月開展的〈絲路光華—敦煌石窟藝術特展〉，展出敦煌莫高窟三座石窟及七座藻井等實體，包括經敦煌研究院3D打磨的「中心柱窟」，以及百餘件真跡或臨摹等珍貴文物，是百年來規模最大、最精彩的敦煌特展。

〈絲路光華—敦煌石窟藝術特展〉展出以來，受到熱烈迴響，至今已有130萬人參觀，原本展期至4月，在多方要求及期盼下，延至7月21日，日前更在518國際博物館日公布的大陸第21屆全國博物館十大陳列展覽精品推介活動中，從6000多件展覽裡，脫穎而出，榮獲國際級及港澳台合作獎‧出境展，名列十大陳列展覽精品之一。

覺居法師 (右) 致贈講座紀念照片給主講人如常法師(左) 。(圖/佛光山惠中寺提供)

如常法師指出，「敦」是大，「煌」是盛的意思，敦煌石窟群涵蓋莫高窟、西千佛洞，榆林窟、東千佛洞，以及五個廟石窟等5個石窟，敦煌地名自古以來沒有改變過，研究敦煌石窟的藏經洞及石窟藝術的「敦煌學」成為一門顯學。

講座中另一個驚喜，是由佛館館員裝扮的供養人都督夫人，重現盛唐時期的時尚造型，最後如常法師預告佛陀紀念館將會展出雲岡石窟，期許大眾透過佛教藝術提升心靈。