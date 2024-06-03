正統鹿耳門聖母廟的廟徽公園戲水池3日啟用噴水，兒童見狀十分興奮。（程炳璋攝）

台南市悟智樂園停業後荒廢20年，去年在地主正統鹿耳門聖母廟與台南市政府合作下，斥資千萬原地打造1座大型親水公園，3日正式啟用，定名「廟徽親水親子園區」，主打大型噴水戲水池。台南市長黃偉哲稱讚是城市新亮點，剛好迎接即將到來的端午連假與暑假。

正統鹿耳門聖母廟在悟智樂園拆除後，一直想活化荒廢的土地，前年向台南市工務局提出願分擔部分經費，與台南市政府合資興建親子公園，終於催生出官、廟合作的廟徽公園。

廟徽公園融入太極、鹿角、媽祖出巡與五王上山的意象，主題是中央太極造型的大戲水池，是安南區土城部落首座親子親水公園。4月初試營運獲好評，再經1個多月改善工程，終於迎來正式啟用。

廟徽公園戲水池36處噴水孔3日同時噴水，現場小朋友們興奮歡呼，時值進入夏季，廟方計畫再做遮陽設備，方便家長帶小孩休憩。

黃偉哲表示，1座接近千萬的大型公園能在短時間內完工啟用，為城市增加新亮點，對地方鄉親來說是一大福音，未來大人拜拜，小孩戲水，兼顧宗教與休憩功能。

廟徽公園啟用後，下周正迎接端午3天連假，廟方舉辦「午時水樂園」市集吸客，接續迎接暑假到來。台南市議員蔡麗青表示，這座親水公園將成為今年台南親子出遊景點之一。