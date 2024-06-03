有著近一百五十年歷史的美國資深報紙《華盛頓郵報》(The Washington Post)出現人事大異動，史上首任女總編莎莉‧布茲比(Sally Buzbe) 火速離職，由前主編莫瑞(Matt Murray)接手。

華郵新聞稿提到，莫瑞的主編之位會持續到2024 年美國總統大選，之後則交給電訊報媒體集團( Telegraph Media )副主編溫內特( Robert Winnett) 擔任編輯的新職務。同時，華郵將設立一個新媒體部門，同時運用人工智慧，希望能夠更靈活的呈現各種消息。

華郵的新任執行長威廉•劉易斯(William Lewis)沒有說明布茲比為何去職，而是簡單的對布茲比過去的表現有所肯定，他寫道：「莎莉是一位令人印象深刻的新聞領導者，也是一位才華橫溢的管理者，我們將深深懷念她。我祝她未來一切順利。」

CNN報導，雖然劉易斯給了如此客氣的好評，但他認為華郵面臨讀者流失的嚴重問題，而這女總編在過去一段時間的表現只能說是「利弊交雜」；首先訂閱戶與讀者嚴重流失。

儘管在她的任期間，華郵得到了不少新聞獎項，但是2022年華郵出現嚴重內訌而沾上污點，這些內訌甚至登上了美國全國頭條新聞，讓該報陷入尷尬境地，這是讀者流失的原因之一。

劉易斯上個月就公佈了重振計劃的主要框架，他向員工透露，該報去年損失了 7700 萬美元，自 2020 年以來讀者數量減少了 50%。

劉易斯在一場 90 分鐘的會議上對員工們說：「我們陷入了困境，而且已經有一段時間了。」

劉易斯表示，增設一個新聞編輯室部門，代表著擺脫過去「只有一種角度」的做法，並朝著滿足我們的受眾所在的方向邁進。

《華盛頓郵報》在川普總統任期內，隨著各種爭議新聞而受到注意，但此後一直難以找到自己的定位點。