我友邦帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，其中包含美日機密資料。外交部今天表示，外交部注意到友邦帛琉近期遭網路攻擊事，已掌握相關資訊並透過駐館了解媒體所稱洩漏文件情形，我國也持續提供相關協助。我國對有心人士及駭客組織破壞全球網路安全秩序作為，表達嚴厲譴責。

對於近期遭駭客攻擊，帛琉政府指控是中國大陸策劃，《紐約時報》引述帛琉官員和專家分析表示，中國不排除利用勒索軟體組織，實現政治意圖。

外交部發言人劉永健表示，我國對有心人士及駭客組織破壞全球網路安全秩序作為，表達嚴厲譴責。

我國身處對抗威權主義擴張的地緣政治前線，面臨網路攻擊等威脅次數遠高於全球平均，對我國邦交國帛琉此次遭受網路攻擊感同身受。

他說，我國也持續提供相關協助，包括我國透過在帛琉設立台灣數位機會中心(Taiwan Digital Opportunity Center, TDOC)及全球合作訓練架構(GCTF)等計畫提供帛琉資訊能力及網路安全人才培訓等，未來也將持續與太平洋友邦及理念相近國家合作，強化數位韌性及對抗威權主義滲透，致力維護以規則為基礎的國際秩序，進一步嚇阻威權主義透過網路攻擊擴張之野心。