群聯指出，此次將展示多款頂尖技術產品，包括aiDAPTIV＋方案平台與應用場景，群聯攜手研華、智聯服務和永擎，展示aiDAPTIV＋伺服器平台及北港武德宮的AI解籤應用現場實機 DEMO，彰顯其在生成式AI落地微調運算領域的深厚實力。
群聯電腦展 展出多款創新儲存新商品及AI解決方案
呼應生成式AI落地應用需求，群聯（8299）將在本屆Computex南港展覽館，展出多款創新儲存產品和AI解決方案，緊扣市場需求趨勢，為業界帶來全新技術體驗。
呼應生成式AI落地應用需求，群聯（8299）將在本屆Computex南港展覽館，展出多款創新儲存產品和AI解決方案，緊扣市場需求趨勢，為業界帶來全新技術體驗。
群聯指出，此次將展示多款頂尖技術產品，包括aiDAPTIV＋方案平台與應用場景，群聯攜手研華、智聯服務和永擎，展示aiDAPTIV＋伺服器平台及北港武德宮的AI解籤應用現場實機 DEMO，彰顯其在生成式AI落地微調運算領域的深厚實力。
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