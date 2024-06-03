群聯指出，此次將展示多款頂尖技術產品，包括aiDAPTIV＋方案平台與應用場景，群聯攜手研華、智聯服務和永擎，展示aiDAPTIV＋伺服器平台及北港武德宮的AI解籤應用現場實機 DEMO，彰顯其在生成式AI落地微調運算領域的深厚實力。