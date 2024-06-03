許多人結婚時都會特地和另一半拍攝婚紗照。一位懷孕3個多月的人妻近日表示，由於近期天氣因素不佳，加上未來肚子會越來越明顯，讓希望婚紗全部外拍的她相當猶豫，該現在拍婚紗還是明年生完小孩再拍照，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議，最好趁著現在她體力充足、不用顧小孩時拍婚紗，不過也有不少過來人感嘆，婚紗就是垃圾，根本不用拍。

原PO在PTT發文指出，她和老公希望婚紗全部外拍，原本預計最近進行拍攝作業，卻因為天氣不好而改期，她擔心自己的孕肚越來越明顯，導致其中一套貼身魚尾的婚紗拍起來不好看，因此開始考慮是否生完小孩再拍照，但另一方面她怕產後身材、落髮、顧小孩沒體力等問題，且到時候婚紗也得全部重挑、流程重來一次，「不曉得大家會選擇趕快拍一拍，還是乾脆就明年再拍呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「生完除了睡覺其他什麼都不想做」、「生完小孩後，完全沒力氣想去弄婚禮婚紗這些事情的」、「生完的肚子應該比3個月的肚子大」、「先拍，生完不一定瘦得回去」、「趕快拍，生完肚子要瘦回去要不少時間」、「絕對要先拍，如果你要省錢也可以往後啦，然後就會累到不拍了」、「生完小孩連睡覺時間都沒，你確定有時間跟身材拍婚紗？」

另外也有不少人認為乾脆別拍婚紗，「沒聽過婚後婚紗有拿出來看的」、「啥時拍都一樣，都是放在儲藏室積灰塵」、「早拍完拍都沒差，反正最後只是一堆垃圾」、「不要拍，真的，錢省下來可以做很多事」、「生前沒有拍，生後基本上只想把錢花其他地方」。