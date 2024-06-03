台中市長盧秀燕3日參加石岡「萬安公托」開幕活動時，首度鬆口，點名有意參選2026台中市長的立法院副院長江啟臣，要「一棒接一棒」，江微笑回應；外界傳黨內立委楊瓊瓔與江暗自較勁，綠白則對「接棒說」各有解讀。

盧秀燕上午參加「萬安公托」開幕活動時表示，她就任市長時台中市僅有5處公托，目前已成長至44處公托，市府的目標是要開辦至60所公托，未來希望「一棒接一棒」，還特別點名江啟臣說「接下來要接棒」。

被視為黨內強勁對手的立委楊瓊瓔說，針對未來市長的提名，現階段談這個議題還太早，畢竟提名黨內機制為何？對手是誰？都還不明確，希望大家聚焦在好不容易的國會改革，在財畫法和統籌分配款如何讓區域均衡，加速大台中的捷運和各項重大建設設施是當前最重要的事情。

楊瓊瓔說，承接地方區域的建設，每一區的立委都很用心也很認真偕同盧市長建設大台中，副院長江啟臣在上屆立委，台中剩下2席國民黨立委時也經常和瓊瓔一起在立院拚搏爭取各項預算，未來每一區都有委員一棒接一棒承接市長建設台中的需求，共同努力是大台中市民之福。

對於盧秀燕的表態說法，民眾黨台中市黨部主委江和樹認為是「好事」，他表示，一開始外界都誤以為盧秀燕不支持江啟臣，但看到盧肯定江，這是好事，候選人本應說出對未來的動向與想法；如果民眾黨沒有推派人參選2026台中市長，就會支持江啟臣，這應該是大家的期待。

民進黨台中市黨部主委李天生則說，如果是真的，顯示盧秀燕已凌駕國民黨主席，「2028捨燕其誰」。

距離2026選舉還有2年多，有意角逐者已紛紛開始佈局，國民黨江啟臣、現任立委楊瓊瓔皆動作頻頻。民進黨立委何欣純勤跑基層、跨區參加各項活動，爭取選民支持；同黨的蔡其昌則多次強調「如果市民需要我，會努力服務」。民眾黨內有聲音盼黨主席柯文哲到台中選市長。