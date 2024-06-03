2013年因為颱風，造成該路段巨石崩落，當時有兩輛車被砸中。（圖／報系資料照）

基隆市中正區北寧路潮境公園路口，今天（3日）下午2時許，發生大規模土石崩落，現場多車遭困，造成2人受傷送醫，現場由公路局接手搶通。據了解，該路段過去不時傳出落石，2013年間受豪雨影響，還曾發生巨石崩砸車事故頻傳。

這次潮境公園坍方的面積相當大，造成2人受傷送醫。（翻攝畫面）

這次潮境公園坍方的面積相當大，造成2人受傷送醫。（翻攝畫面）

基隆市消防局今日下午14時28分接獲民眾通報，指中正區北寧路潮境公園路口發生大規模土石崩落，報案人說有多輛汽車受困，經消防局搜救及詢問目擊民眾，表示現場無人車受困，現場傷者2名隨後都已經送醫，送醫時意識清楚，現場共9輛車受損。

據了解，該路段過去常有落石，有時碰上強降雨也會有淤泥。2013年間，受康瑞颱風外圍環流影響，基隆地區降下大雨，北寧路上突然天降巨石，當場砸毀2輛車。該顆巨石又稱為「猴抱石」，長10公尺、寬8公尺、高約8公尺，重達2000公噸。在2020年7月在該路段，也曾滑落進一噸重的落石，所幸當時並未有人員傷亡。

當年這顆巨石掉落後，因為移除工程緩慢，造成原本在旁邊已經開業15年的麥當勞，因為沒有人潮，而直接關門歇業。