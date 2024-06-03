甫於3月28日發表的KYMCO「大樂 Dollar」，銷售氣勢如虹，光五月單月即一舉達到2,452台銷量。截至2024年5月31日，多功能車款就已經超越去年同期達2倍，上市僅兩個月，成功刺激台灣多功能二輪市場需求。

三月底發表上市的光陽「大樂 Dollar」，堪稱市面上最「多功能」的二輪車款，不僅具備高強度全新研發的輕量化車架、雙層鋼管結構腳踏板以外，而且導入光陽最新專利「翻Tech」車架，具備OneTouch一鍵鎖定兩段式平台，無論「載人」或「載物」，都能輕鬆快速切換。而且經優化的人因介面與腳踏空間，讓騎士能以最符合人體工學的騎乘姿勢，舒適體驗大樂帶來的多元生活面貌。

此外，「大樂 Dollar」在車體外部共設置20個隱藏鎖點，方便車主依自身需求加裝配件，用車機能超彈性，騎乘樂趣十足；而且，「大樂 Dollar」搭載全新研發的潔淨科技ISG引擎搭載德國Continental噴射，擁有同級最省油的先進引擎科技，給車主提供最佳油耗、最大扭力、無聲啟動的高品質動力。

「大樂 Dollar」在車體外部共設置20個隱藏鎖點，方便車主依自身需求加裝配件。(圖/光陽KYMCO提供)

光陽最新專利「翻Tech」車架，具備OneTouch一鍵鎖定兩段式平台，無論「載人」或「載物」，都能輕鬆快速切換。(圖/光陽KYMCO提供)

「大樂 Dollar」具備高強度全新研發的輕量化車架、雙層鋼管結構腳踏板。(圖/光陽KYMCO提供)

不只商用，「大樂 Dollar」更重視的是日常生活實用價值！8公升超大油箱超長續航、重車配備的駐車燈與超車燈、引擎斷電熄火開關等，搭配強勁的動力、紮實的底盤，以及靈活的機能與安全性能，為騎士追求多樣化生活提供強大的後盾。

光陽行銷室方隆慶課長表示：「光陽大樂不只在五月拿下了首勝，更帶動了多功能車市場需求，來到總市場3,483台，比去(23)年同期1,604台成績成長達到2.17倍」。為了讓更多消費者能感受「大樂 Dollar」的趣味，KYMCO於台中、台北舉辦賞車活動 (6月8日至6月9日 於台中LaLaport 北館1F、6月29日至6月30日 台北華山劇場)，有興趣的消費者別錯過了！

光陽行銷室方隆慶課長表示：「光陽大樂不只在五月拿下了首勝，更帶動了多功能車市場需求。」(圖/光陽KYMCO提供)

光陽大樂帶動多功能車市場需求，比去(23)年同期1,604台成績成長達2.17倍」。(圖/光陽KYMCO提供)

為了慶祝「大樂 Dollar」銷售火紅，KYMCO特別推出優惠活動，6月1日至6月30日，只要購入大樂任一車款，現扣6,000元購車金，再送3,000元加油金，搭配大樂 8L 超大油箱與44.8 km/L 一級油耗表現 (150c.c. ABS)，不只買車超優惠、騎車也超划算！

此外，為慶祝品牌60週年，KYMCO 也特別推出「獨樂樂不如眾樂樂」抽獎活動，只要成為官方帳號好友，就能把「大樂 Dollar」或「Many 馬卡龍」抽回家！

為了慶祝「大樂 Dollar」銷售火紅，於6月1日至6月30日，只要購入大樂任一車款，現扣6,000元購車金，再送3,000元加油金。(圖/光陽KYMCO提供)

「大樂雙享」活動內容

 活動期間：2024年6月1日2024年至6月30日

 優惠內容：

1. 買車就送購車金6,000元 (直扣)

2. 贈中油加油金3,000元

3. 送精品8折優惠券

4. 分期享24期零利率，加贈「神盾」防護保障

 優惠詳情： https://reurl.cc/3XR5WR

「獨樂樂不如眾樂樂」新車連環抽活動內容

 活動時間：即日起至2024年06月06日23:59:59

 活動獎項：

1. 大樂Dollar 150 ABS+ISG (1名，恕不挑色)

2. Many 馬卡龍 特仕版 (1名，恕不挑色)

 活動方式：

1. 加入KYMCO Taiwan Line好友官方帳號，於「新好友加入歡迎訊息」後留言互動抽獎車款。

2. 如何加入官方帳號：

方法一、於Line加入好友搜尋「@kymcotaiwan」

方法二、點選網頁版連結：https://lin.ee/CVlLy0I

方法三、掃描 QR Code直接加入：

 活動詳情：https://www.kymco.com.tw/news/1254