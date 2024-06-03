輝達作為AI時代的領航者，股價持續噴發，短短1年內市值已飆升200%以上。但素有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）卻在輝達股價低於每股150美元時出售持有的大部分輝達股份。而事實證明，她為此付出了高昂代價。輝達5月31日收在1095.95美元。

輝達股價狂飆，更帶動AI概念股漲勢強強滾。伍德雖強調高度看好AI發展潛力，卻她旗下的方舟投資管理公司（ARK Invest）卻從2022年第4季以來狂砍輝達持股，總計拋售輝達股票130萬股。其中大部分拋售發生在2022年11月，就在OpenAI發布ChatGPT，掀起AI推動的股市漲勢之前。

根據Stockcircle的數據，方舟投資在2016年第4季首度購買了輝達的股份，平均價格約為每股81美元。而在方舟開始拋售輝達持股的2022年第4季，輝達股票的平均價格約為146美元。但從那以來，輝達股價已上漲了6.5倍。

據財經媒體《商業內幕》（Business Insider）估算，方舟投資因為被排除在輝達的這一波漲勢之外，共計損失了高達12億美元（約新台幣392億元）的獲利機會。

今年第1季方舟投資仍繼續減持輝達股份，共計出售了8萬1239股。截至3月31日，方舟投資仍持有6.7萬股輝達股票，價值約7500萬美元（約新台幣24.5億元）。

伍德在2023年2月接受採訪時表示，雖然她喜歡輝達的股票，但認為它的估值太高了。輝達當時的市值約為5750億美元，目前已攀升至約2.7兆美元。

儘管拋售輝達持股的決定頻遭質疑，伍德今年稍早在採訪中表示，她仍不認同輝達的天價估值，指稱輝達是個「非常周期性的股票」，並警告，過度訂購輝達GPU可能會給公司帶來痛苦的庫存調整。

方舟投資已將出售輝達股票的收益重新配置到其他「具有潛力」的AI公司，不過這些投資成功的不多。