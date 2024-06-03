行政院指出，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等食材需求將大幅增加。農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括：毛豬供應增加10％、蔬果供應增加11.3％，另糯米、香菇、花生、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。

為維持農產品及應節食材價格穩定，鄭麗君請請農業部持續監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理，並提醒農業部，夏季汛期將至，應持續掌握氣象、產銷及批發市場行情等資訊，提前做好防災及市場調節準備，兼顧農民生計及消費者權益。

此外，行政院消保處已針對指標賣場、超商及電商等通路販售之各款粽子進行價格調查，約有近6成的粽子價格持平或下跌；另雖有4成的粽子價格上漲，不過在價格上漲的品項當中，有85.9％的漲幅在2成以下。

行政院說，本年度粽子供應量充足，部分品項雖受工資、運費等成本上升影響略為調漲，惟多數通路業者推出降價促銷、檔期優惠，並有預購優惠或滿額折扣，供消費者選擇。鄭麗君亦責請跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意價量變化之合理性，若有異常，即時啟動稽查，以維護消費者權益。

另國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，本年4月消費者物價指數（CPI）年增率已回落至1.95％，其中行政院「穩定物價」小組關注之17項重要民生物資CPI年減0.16％，創下109年4月以來新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。

惟行政院表示，俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險仍大，加以主要產油國減產、極端氣候頻率增加，CRB全球商品指數由去年12月12日的相對低點258.1點，上升至本年5月30日的293.0點；其中，原油價格緩步上升，布蘭特原油價格由去年12月的77.58美元，漲至本年4月的89.94美元。

行政院認為，國際地緣政治風險續存，原油及大宗物資價格走向尚多變數，且部分物資如黃豆、小麥、奶油等之進口價格仍較110年降稅前高，請相關部會持續關注，審慎因應輸入性通膨的可能性，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，原實施第11波減徵關鍵原物料稅負措施至本年6月底，會議決議啟動第12波措施，加碼延長至本年9月底。

也就是免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另一方面，主動與業者建立聯繫管道，提前掌握商品之價格調整規劃及業者面臨之困難，適時提供必要協助，力求穩定民生物價。