證交所今（3）日公布112年上市公司員工平均薪資不動產代銷龍頭愛山林（2540），以552.6萬元奪冠、年增93.8％，其次為聯德（3308）以522.5萬元居次、年增近達六倍，表現超乎市期場；而IC設計龍頭股聯發科（2454）以417.7萬元居第四位，台積電（2330）僅排第24名。