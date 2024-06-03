依公開資訊觀測站公告結果，112年上市公司員工平均薪資前十高分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩寸，金額都在373萬元以上；其中，電子股僅四檔、傳產股占了高達六檔。

此外，300萬以上還有藥華藥、遠雄港、精成科、鑽石投資、瑞昱、和泰車、旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑、台積電等，台積電以301.5萬元，排名第24名，所幸有擠進300萬元俱樂部。

台積電董事會拍板 將捐40億助頂大、高中培養半導體人才
《營建股》年薪高、又會賺 愛山林鍍金登天價
力抗美國制裁！陸AI晶片大廠為取得台積電供貨出猛招
#愛山林 #聯發科 #聯德 #台積電 #薪資
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者