依公開資訊觀測站公告結果，112年上市公司員工平均薪資前十高分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩寸，金額都在373萬元以上；其中，電子股僅四檔、傳產股占了高達六檔。
此外，300萬以上還有藥華藥、遠雄港、精成科、鑽石投資、瑞昱、和泰車、旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑、台積電等，台積電以301.5萬元，排名第24名，所幸有擠進300萬元俱樂部。
證交所今（3）日公布112年上市公司員工平均薪資不動產代銷龍頭愛山林（2540），以552.6萬元奪冠、年增93.8％，其次為聯德（3308）以522.5萬元居次、年增近達六倍，表現超乎市期場；而IC設計龍頭股聯發科（2454）以417.7萬元居第四位，台積電（2330）僅排第24名。
依公開資訊觀測站公告結果，112年上市公司員工平均薪資前十高分別為愛山林、聯德、三商、聯發科、聯詠、台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩寸，金額都在373萬元以上；其中，電子股僅四檔、傳產股占了高達六檔。
此外，300萬以上還有藥華藥、遠雄港、精成科、鑽石投資、瑞昱、和泰車、旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑、台積電等，台積電以301.5萬元，排名第24名，所幸有擠進300萬元俱樂部。
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