總統賴清德今（3）日上午接見「世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨（Uwe Morawetz）一行」，感謝世界和平基金會來到台灣與台灣大學討論推動「台灣橋樑計畫」，一起促進教育交流、世界和平的目標，相信不僅能造福台灣的學子，也將加深台灣與國際的連結、提升灣台的全球影響力。他並期盼，莫拉韋茨主席對台灣有更深的認識，未來大家在國際上能有更多交流合作。

賴清德致詞時，首先歡迎莫拉韋茨再次來台，與台大陳文章校長討論推動「台灣橋樑計畫」。上個月，他在就職演說提到，台灣會做世界和平的舵手，今天很高興能跟莫拉韋茨及各位訪賓見面交流。

賴清德提到，世界和平基金會的信念是，教育是和平的基礎，也透過跟大學開設高級課程及研究，協助各國政府、歐盟及聯合國開展和平對話。該基金會舉辦的「橋樑—和平文化對話」系列活動，從2003年到現在，已經在東南亞地區舉辦超過800場。活動中邀集諾貝爾獎得主及知名藝術家，在學術合作、文化交流等面向，都有非常豐碩的成果。

他感謝世界和平基金會選擇來到灣台，一起促進教育交流、世界和平的目標。「台灣橋樑計畫」預計從明年開始，陸續邀請物理、醫學、化學、經濟等6位諾貝爾獎得主來台訪問。相信這項計畫不僅能造福台灣的學子，也將加深台灣與國際的連結、提升台灣的全球影響力。

賴清德指出，台灣位處地緣政治中心，是印太地區重要的民主國家。他要特別感謝陳校長努力為國育才，包括在上個月，台大「國際政經學院」已經揭牌成立，將為台灣培育具有全球政經視野的領導人才。

他進一步指出，光寶集團宋恭源創辦人去年8月捐助台大，成立「跨域頂尖交流平台」，促成陳校長與莫拉韋茨的合作交流，他也要感謝宋恭源的付出。

賴清德也歡迎慈濟基金會執行長顏博文、台灣路竹會林士涵醫師一起來到總統府。多年來，台灣發生災難時，都可以看到慈濟人以迅速行動，提供撫慰人心的支持，包括今年0403震災，慈濟也設立應變中心及避難收容所，協助受災民眾。台灣路竹會則是長期以來在偏遠及醫療缺乏地區提供醫療及物資支援，如今足跡已經遍布50個國家與地區，提供超過400梯次的義診服務，令人欽佩。

賴清德表示，兩位訪賓代表的公益團體都充分展現台灣的良善力量，也跟世界和平基金會的理念相符。期盼未來，大家在國際上都能有更多的交流合作。也期盼，莫拉韋茨主席藉由這次來訪，對台灣有更深的認識，並預祝世界和平基金會和台灣大學的合作計畫順利成功。

隨後，莫拉韋茨致詞時表示，他於去年10月造訪台灣，並與曾參加在泰國舉辦「橋樑計畫」活動的諾貝爾得主前中研院長李遠哲見面。李遠哲向他提議可以在台灣舉辦「橋樑計畫」，在李介紹下，他們與台大取得聯繫，該校也成為本次「台灣橋樑計畫」的主要合作夥伴。

莫拉韋茨指出，「台灣橋樑計畫」系列活動於2025年11月開始，持續至2026年4月，將邀請多位諾貝爾獎得主訪問台灣。目的是推動台灣成為科學、技術、永續發展與創新的國際中心，也期盼透過這樣的前瞻性教育計畫，進一步提升台灣在國際上的能見度，相信有諾貝爾科學獎得主、世界上最聰明的人的參與，可以強調台灣在和平建設、國際合作及全球安全中的重要角色。

莫拉韋茨主席表示，該計畫命名為「橋樑計畫」，希望能建立起諾貝爾獎得主與台灣之間的長期橋樑。讓這些諾貝爾獎得主透過此一計畫首次造訪台灣後，與台灣的大學或機構建立長期關係，未來也能多次來訪，甚至邀請台灣學生到他們的海外實驗室工作，或與台灣的大學共同開展更多的研究計畫。相信這會是個長期且永續的合作，而不僅只是個系列活動。

莫拉韋茨指出，目前已確定有物理、化學、醫學及經濟學等6位諾貝爾獎得主將由台灣大學邀請。他也將陸續走訪台中、台南、高雄等其他縣市，希望與台灣其他地區的大學也能有合作機會，讓計畫可以遍及台灣，讓整個國家都受益。

莫拉韋茨表示，此項計畫預計還有一年左右的時間可以準備，希望盡可能讓更多組織及機構受益，也期盼與更多基金會和慈善組織建立長期關係，這將不只讓一個組織或機構受惠，而會讓整個國家都可從中受益。

訪賓一行由國發會主委劉鏡清、外交部次長田中光陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉也在座。