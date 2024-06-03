總經理黃文良表示， 除了業績亮麗外，有鑑於外泌體具有降低免疫原性(Immunogenicity)及穿越血腦屏障(Blood-brain barrier)等優點，長聖繼免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台與奈米粒子製藥三大核心平台後，今年計劃開發外泌體（Exosome）的第四個新藥平台，並建造第四座臨床等級的Good Manufacturing Practice (GMP)再生醫療廠，以具有靶向的外泌體開發阿茲海默症和帕金森氏症等神經退化性疾病的創新外泌體藥物。

外泌體是全球生技業繼幹細胞及免疫細胞治療項目後，最新崛起的再生醫療熱門技術，預計到2026年市場規模將達到5.13億美元，2030年後可望創造逾30億美元的產值。而中樞神經系統治療市場預估2023年為 1,047 億美元，到 2030 年將達到 1,821.2 億美元。

營運表現耀眼的長聖，去年EPS達7.24元，配發現金6元及股票1元，合計7元的股利，5月29日除權息後，僅以三個交易日即完成填權息。

今年第一季本業營收與獲利均較去年同期大幅成長， 單季營業利益7227萬元，年成長3倍。

黃文良表示，長聖在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的收治病患的醫院達19 家，除了與臺大醫院、三總、奇美、高醫等醫學中心合作外，5月也迎來與臺北榮民總醫院作為新的合作夥伴，這些積極的合作關係進一步提升了公司營運表現。