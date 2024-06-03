玉山盃全國青棒錦標賽3日進行A、B組勝部賽事，台南市雙投手封鎖桃園市，延長賽以1比0勝出；新北市也透過兩名投手接力完封對手，以3比0力克高雄市。

台南市先發投手沈品辰主投5局被敲4安打、無失分，第6局台南市換投，後援投手秦琮恩連2局演出3上3下，讓對手桃園市繼續得分掛零，最終雙方以0比0進入突破僵局制延長賽決勝負，先攻的台南市由代打林鴻叡執行短打，攻佔二、三壘，首棒呂泳鋐也執行短打戰術，強迫取分成功拿下寶貴的1分。

桃園市8局下進攻，同樣先以短打戰術攻佔二、三壘，這時秦琮恩面對桃園市前3棒，先飆三振，再投保送形成滿壘，面對第3棒張趙紘，讓他敲出中外野飛球，1比0守著勝果。

台南市秦琮恩總共後援3局，僅被敲1安打，無失分，看到兩任投手壓制桃園市強大火力，台南市總教練邱書煌表示：「賽前有針對平鎮打擊習性做研究，壘上有人時配球仰賴教練團。沒想到秦琮恩可以投這麼好，第一次面對高強度比賽，投到延長賽其實有點緊張，有喊暫停鼓勵他享受比賽。」

至於新北市、高雄市的南北大戰，新北市曾偉喆先發主投5局僅被敲1安打，送出4次三振，加上隊友打擊給力，在得點圈有人適時安打得分，助隊3比0並拿下勝投，新北市教練鄭志強透露：「過去曾偉喆投到50球會有球速下降的情況，今天觀察他控制力有所成長，對日後調度有幫助，觀察對方第1顆球會積極揮棒，所以不會浪費太多球數，對我們幫助很大。」

A組南投縣與彰化縣激戰到延長賽，南投縣隊長曾冠倫8局下敲再見安打，以2比1獲勝；B組宜蘭縣投手何宗旂以102球完封7局，率隊以5比0擊敗花蓮縣。