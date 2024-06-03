民眾拾獲台灣藍鵲雛鳥。（新北市動保處提供）

學飛的領角鴞幼鳥時常被民眾拾獲。（新北市動保處提供）

目前至8月是野生鳥類的繁殖期，新北市動保處陸續接獲野鳥救援案例，大多是發現幼鳥掉落路邊，飛行能力不佳而被拾獲。動保處呼籲民眾，在遇到這種情況時，先不急著將鳥帶走，要先判斷是學飛的幼鳥還是沒有行動能力的落巢雛鳥，外觀是否有明顯的外傷，然後再採取相應的援助措施，這才是對野鳥最好的幫助方式。

動保處表示，每年4月起，幼鳥救援案件逐漸增多，每周都會收到超過100件的野鳥救援案。許多幼鳥需要每兩小時餵食1次，這使得動保員必須繁忙地照顧大量的幼鳥。新北市動保處呼籲民眾應先確認是雛鳥還是幼鳥，再決定下一步的救援行動。

雛鳥通常全身無毛或僅有絨毛，主要在巢內活動，活動能力差且無法飛行，因此可以在拾獲雛鳥處周圍尋找是否有鳥巢，並嘗試將其送回巢中。

幼鳥特徵為羽翼已發育完全，飛行能力不佳但已離開鳥巢，正在跟隨親鳥學習覓食和飛行技巧。對於這類幼鳥，建議將其放置在周邊的灌木叢、高枝或高牆等安全高處，然後離開以免嚇跑親鳥；可選在遠處觀察，如超過30分鐘未有親鳥出現，可通報動保處救援。

動保處表示，對於健康且正在學習飛行的幼鳥，通常建議應迅速放回原本的巢位或是區域。即使無法找到巢，只要將牠們放在發現地附近相對安全的高處即可。如果發現幼雛鳥健康狀況不佳，無法送回巢中，或是沒辦法分辨幼雛鳥，可通報動保處派員處理。