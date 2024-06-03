前衛福部次長王必勝520卸任後動向受關注，開發金控證實，旗下中華開發資本將延聘王必勝擔任資深副總經理，遭藍委王鴻薇質疑是去當門神，且有違反旋轉門條款的疑慮。王必勝對此反嗆，如果這樣無限上綱，自己就算做外送員也會被說話，這樣政務官下來，是不是什麼都不能做？王必勝今(3日)在臉書PO出他拍新辦公室的照片，直呼「嶄新的六月，不同的視野。告別五月天...」，網友看了驚喊超爽的，林飛帆算什麼？

王必勝出任開發金資深副總經理，但王鴻薇質疑，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？王必勝5月24日受訪時回應，沒有人說金控公司裡面裡面所有人就要和金融相關，一個團隊需要很多種人，就像醫院裡面也有些人沒有醫療背景，不能說就是門神，「我也擅長管理，我在公司有一定的角色，有我的know-how，他們會邀請我去，一定也是覺得我的才能是OK的。」

王必勝今(3日)在臉書發文，PO出一張辦公室照片，寫道「嶄新的六月，不同的視野。告別五月天...」看起來應該就是他新職務的辦公室景象。

粉專「高雄林小姐」對此直呼「必勝超爽的～林18.6萬算什麼？開發金真的金！看看這個view...」

網友表示「怎麼酬庸放在民進黨身上都不是問題了？民進黨什麼時候偷換概念成功的？」、「這就是民進黨帶來的價值觀，做錯事情不僅沒有懲罰，還升官發財」、「有黨的庇護，不怕沒錢養小孩囉」、「只能說很敢，完全不在乎社會觀感」、「還有切割被對岸逼迫表態的五月天？」