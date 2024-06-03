證交所統計，外資足周在集中市場賣超1,030.13億元，累計今年初至5月31日止，累計買超降至695.14億元。至於外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為28.95兆元，占全體上市股票市值的42.97％，單周持股市值大減1.04兆元。

外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：新光金買超118,084張、聯強買超67,312張、英業達買超31,456張；賣超最多的前三檔上市股為：長榮航賣超125,661張、中鋼賣超107,858張、陽明賣超105,427張。