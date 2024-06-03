勞動部今（3）日公布5月底減班休息（無薪假）人數，實施家數為263家，人數為5185人，較上期增13家、增加295人，勞動部官員指出，此次增加主因為花蓮地震導致旅宿業者減班休息，7月狀況可能會較為明朗。

根據勞動部統計，本期無薪假實施事業單位計263家、人數5185人。從行業別來看，以製造業為大宗，共187家、4624人，批發零售業有43家、354人，支援服務業有16家、37人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，以行業區分來看，金屬機電業有一家實業單位有100多人停止實施減班休息，電子零組件製造業也訂單回穩因而停止實施500多人。不過，也有部分製造業實施人數增加，「數字一來一回就有抵銷 （停止實施減班休息人數）」。

值得注意的是，5月公布的上期統計中，住宿及餐飲業無薪假人數增加，此次再度上升。住宿餐飲業有4家、高達135人，上期為3家、22人。

黃維琛指出，此次總人數增加200多人，主要就是來自於花蓮旅宿業者因地震關係，通報無薪假人數有100多人。黃維琛說，花蓮旅宿業狀況仍然不太穩定，住房率下滑，部分旅館也因地震災損正在修復中。

黃維琛提到，接下來暑假旺季即將到來，同時，交通業推出振興方案，7月份應該會比較明朗，如果餘震減少及振興方案出現成效，會有比較好的情況，不過，他強調，仍將持續觀察花蓮地震情況，也希望民眾能多去花蓮觀光旅遊帶動當地經濟。