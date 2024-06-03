去年上櫃公司員工「薪情」誰最佳，櫃買中心3日公布資訊，其中，股王信驊去年每股稅後純益（EPS）26.66元，雖較前年大幅衰退逾5成，但仍大賺超過兩個股本，由於員工數量僅120人，2023年每位員工平均依舊賺進345.9萬元，居上櫃公司之冠。

遊戲股王鈊象去年薪資也表現不俗，鈊象去年EPS大賺45.61元，創下歷史次高紀錄，獲利佳、員工薪水也蒸蒸日上，儘管員工人數逾千人，全年平均員工薪資仍達316.7萬元，風光奪下上櫃第二名，年成長11.55％，甚至高於獲利改寫歷史新高的2020年，當時平均員工薪資僅188.4萬元；另晶焱、崑鼎平均員工薪資也逾300萬元，達310.4萬、310萬元，但上述兩家公司員工也僅152人及8人，規模偏小。

值得留意的是，去年儘管整體市場景氣降溫、終端需求因通膨及庫存調整而趨緩，但仍有不少公司員工薪資大躍進，在792家上櫃公司中，共371家平均員工薪資逆勢成長，占比約46％；其中，松崗數位文創自前一年度僅38.5萬元，大幅飆升至113.9萬元，晉升「年薪百萬俱樂部」成員，年增幅度高達195.8％，榮登上櫃「加薪王」。