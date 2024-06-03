彰化1名男子因參加活動而認識A女，後來想追求A女，卻遭A女拒絕，男子不死心，在去年對A女展開長達近半年的追求攻勢，不但稱自己是A女的「正牌男友」，還狂傳簡訊、EMAIL、打電話給A女，甚至還到A女就讀的大學送蛋糕及獎狀，讓A女不堪其擾，向法院提告，彰化地方法院依違反跟蹤騒擾防制法，判處3月徒刑，緩刑3年，賠償8萬元。

起訴書指出，男子與A女是在2019年7月間，因參加科技部舉辦的U-star創新計畫而認識，男子想追求A女，遭A女拒絕，但他卻在去年3月至8月間，狂傳簡訊、EMAIL、打電話給A女。

男子以手機傳「請主動聯繫！報個平安！不然近期會去學校找您！」、「您最近有新增朋友！至少知道您是平安的不過還是會去學校找您」、「我還是您的正牌男友，因為要避免詐騙集團趁虛而入，把您拐走！」、「是戰友！而不是砲友嘿！砲友我會鄙視您！」等訊息。

此外還多次撥打電話給A女，並以電子信箱寄送佛法相關的EMAIL信件給A女，更前往A女就讀的大學，想拿蛋糕及獎狀給A女。男子的行為，讓A女不堪其擾，因而提告，男子卻辯稱只是擔心A女安危，並傳達佛法給A女知悉。

法院審酌，男子行為，使A女心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，因雙方已達成調解，依違反跟蹤騒擾防制法，判處男子有期徒刑3月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容支付8萬元損害賠償，全案可上訴。