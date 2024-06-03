新北市長侯友宜今在議會總質詢宣布放寬大腸癌公費篩檢年齡、補助女性AMH檢測及有醫療需求凍卵補助3萬元、好孕專車適用對象從寬認定。新北市議會民進黨團表示，黨團先前都積極爭取相關補助，未來會持續為民爭取社會福利。

總召張維倩表示，去年本黨團率先提出大腸癌篩檢年齡應降低補助年齡，現行中央衛福部補助大腸癌免費篩檢查年齡50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，但近年大腸癌的發生年齡層有下降趨勢，因此本黨團率先提出30歲應可納入大腸癌篩檢，本次雖然沒有將30歲納入大腸癌篩檢行列，但會持續爭取為民發聲。

另女性議題無論是凍卵還是好孕專車，黨籍議員都不斷透過質詢或是提案不斷爭取，今天市府正面允諾，雖然距離本黨籍議員所要求的開放凍卵的條件仍有差距，但至少市府先開放補助AMH檢測，以及有條件補助3萬元凍卵費，即便仍與本黨籍議員之要求有所出入，但仍肯定市府從善如流傾聽民意，未來本黨團仍會持續為民爭取社會福利。