鈞興-KY（4571）表現最佳：機器人產業需求持續成長，價漲量增後市看好。

榮創（3437）表現最差：創高後遇解套賣壓，持續看好。

盤勢預測：

台股今強力反彈，終場上漲362.54點，收在21,536.76點，成交量4333.21億。類股方面，玻璃類股表現最佳，漲幅3.83％，塑膠類股表現最差，跌幅0.72％。權值股方面，台積電上漲25元，漲幅3.05％，收在846元；聯發科上漲35元，漲幅2.83％，收在1,270元。

展望後市，加權指數上周跳空修正，節奏由創高轉為橫盤震盪整理，月線和上周MSCI大量低點不宜跌破，如能持續守住那便可期待回補上方空方缺口，櫃買指數較為強勢突破區間格局之後回測突破區間上緣尚未轉弱，維持多頭格局不變。

台股處於高位階需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。選股上接下來的大題材就是明日登場的COMPUTEX台北國際電腦展，首選族群在CoWoS相關設備廠、AI PC、機器人跟散熱族群；傳統產業方面，受惠於報價持續上漲，航運相關個股也是投資人可以留意的方向。

投組表現：

典範（3372）表現最佳，開盤跳空漲停，整體格局呈現強勢攻擊型態，明後天觀察能否一舉越過前高25.7位置，將有望續攻。

華晶科（3059）表現最差，今天創高後小幅壓回，消化高檔賣壓，周K格局仍屬於強勢型態，只要短線守穩月均線41.5元位置，都有望續攻。

盤勢預測：

台股受輝達執行長黃仁勳演講加持，相關AI股百花齊放，但題材畢竟屬於短線，股價能否續強還是得回歸基本面，因此相關個股還是以預估本益比偏低個股為主要操作標的，漲勢延續性才能夠持久。

而目前台股上周的影響因素，美債殖利率尚未完全轉弱，短線上仍有震盪風險在，因此不建議過度追價，可以先觀察本周三小非農ADP的狀況。

投組表現：

保銳（8093）表現最佳，3日股價收漲停，量價齊揚，月線、季線呈現多頭排列，後市仍有上漲空間。

醣聯（4168）表現最差，3日股價下跌1.6％，月線季線呈現金叉，反彈可期。

盤勢預測：

在2日輝達CEO黃仁勳發表演講後，加權指數一掃連續下跌多天的陰霾開高走高，加權指數一度上漲超過400點，投資人信心大振再加上台北國際電腦展陸續登場，台股大盤重啟上攻22,000點的契機。

族群及個股方面，除提前告知投資組合的保銳(8093)漲停外，市場關注最大的熱點就是AI PC族群，而輝達即將來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大AI超級電腦，消息指出輝達的亞灣超級電腦將設於亞灣高雄軟體產業園區，因此南部建商族群也受到大資金追捧，其中隆大(5519)專長在營造及住宅大樓開發，本益比只有10倍左右，短線投機及長線投資皆適宜。聯上(4113)為聯上集團旗下建商，主要負責南部推案，近期外資連續買超，可特別關注。京城(2524)則是高雄地區知名建商，股價站上月線及季線，後續仍有上漲空間。

投組表現：

永昕（4726）表現最佳，生技族群轉強沿均線上漲。

建漢（3062）表現最差，突破區間後回測均線。

盤勢預測：

周一台積電、鴻海與聯發科受惠輝達黃仁勳執行長點名深度合作廠商，大漲帶動指數守穩月線反彈填補缺口，其餘點名合作的中小型電子股亦紛紛漲停，指數收在5日與10日均線附近，資金亦有回流至營建資產股，獲與輝達合作的AI機器人衍生族群仍是近期盤面焦點族群。

周二指數預期守住月線後發球權回到多方手上，受輝達「黃」袍加身的中小型電子股漲勢仍將延續，需留意短線追價風險，預期未來指數仍有望攻抵 22,000之上，短線回測前高上方缺口區機率較大。資金開始轉入補漲與轉機族群，明日將開幕的COMPUTEX電腦展題材股仍是近期盤面焦點族群。