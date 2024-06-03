共信-KY（6617）初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（3）日完成競拍，並預計於6月5日起以每股141.16元公開申購，以今日在興櫃收盤均價168.04元來看，中籤者每張潛在獲利空間有2.688萬元。