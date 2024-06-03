共信-KY此次IPO共辦理競價拍賣股數10,203仟股，公開申購股數為2,650仟股。此次參與投標之投標單筆數共計1,872筆，合格標單共計1,805筆，以美國標決定競拍得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣完成。
開標結果最低得標價格為125.66元，最高得標價格為200元，得標加權平均價格141.16元；另依相關辦法規定，共信-KY競拍最低承銷價格為125.66元，此次辦理公開申購價格為141.16元，6月5日至6月7日為公開申購期間；6月12日為公開抽籤日。
共信-KY（6617）初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（3）日完成競拍，並預計於6月5日起以每股141.16元公開申購，以今日在興櫃收盤均價168.04元來看，中籤者每張潛在獲利空間有2.688萬元。
共信-KY此次IPO共辦理競價拍賣股數10,203仟股，公開申購股數為2,650仟股。此次參與投標之投標單筆數共計1,872筆，合格標單共計1,805筆，以美國標決定競拍得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣完成。
開標結果最低得標價格為125.66元，最高得標價格為200元，得標加權平均價格141.16元；另依相關辦法規定，共信-KY競拍最低承銷價格為125.66元，此次辦理公開申購價格為141.16元，6月5日至6月7日為公開申購期間；6月12日為公開抽籤日。
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