共信研發的PTS癌症新藥為全球首款可直接注射腫瘤，使癌細胞凋零且不損傷正常細胞的產品；治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302於2022年11月取得中國大陸肺癌藥證，並於2023年8月正式上市。近日，PTS302透過「指定患者用藥計畫（NPA）」獲新加坡核准，已經在當地醫院使用，並計劃收集療效成果後申請新加坡藥證。此外，PTS新藥還能治療犬、馬腫瘤，是全球唯一可跨物種的癌症藥。

除PTS302外，共信用於治療惡性胸腔積液的PTS500預計展開多國多中心的第二、三期臨床試驗；治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥PTS-02將申請第二期臨床試驗；治療中晚期原發性肝癌的PTS100正在台大、北榮、北醫進行第二期臨床病患收案。治療頭頸癌的PTS202已完成臨床方案設計；用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103已經在台灣田間試驗收案進入尾聲，後續將申請台灣藥證，並計劃向美國申請Conditional approval，若獲核准可在美國進行臨床試驗和有條件式的銷售資格；澳洲藥證則將委由澳洲代理商Cape公司申請臨床試驗。

總經理林懋元表示，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已進入中國52家醫院，為上百位的患者提供治療，在今年則預計為超過千位的患者提供治療，除了大陸地區已經開始產生營收外，其他國家的市場亦將陸續切入，未來潛力相當可觀。