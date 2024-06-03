香港明報報導，恒生指數成份股中，70檔漲，11檔下跌，1檔無漲跌。比亞迪漲5.01％，收報230.6港幣，是漲幅最大的成份股。九龍倉置業跌1.99％，收報22.2港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報36.25港幣，漲7.25％。跌幅最大的是東方甄選，收報16.52港幣，跌9.92％。
恒生指數3日收漲323點，漲幅為1.79％，收報18,403點，大盤成交金額1,323億港幣（日減31％），是5月30日1,255.03億港幣成交後最少。國企指數上漲139點，漲幅為2.18％，收報6,531點。恒生科技指數收報3,784點，上漲2.53％。騰訊、阿里巴巴、匯控貢獻恒指較多。友邦、新地、九龍倉置業拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成份股中，70檔漲，11檔下跌，1檔無漲跌。比亞迪漲5.01％，收報230.6港幣，是漲幅最大的成份股。九龍倉置業跌1.99％，收報22.2港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報36.25港幣，漲7.25％。跌幅最大的是東方甄選，收報16.52港幣，跌9.92％。
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