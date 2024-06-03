香港明報報導，恒生指數成份股中，70檔漲，11檔下跌，1檔無漲跌。比亞迪漲5.01％，收報230.6港幣，是漲幅最大的成份股。九龍倉置業跌1.99％，收報22.2港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，27檔漲，3檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報36.25港幣，漲7.25％。跌幅最大的是東方甄選，收報16.52港幣，跌9.92％。