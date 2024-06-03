高雄義享天地百貨，在昨天下大雨天，遭民眾抱怨開車離開停車場竟要排隊90分鐘，遭形容為像是遭「軟禁」，業者出面承諾未來將強化引導車潮，今天下午更與高雄市交通局、轄區警方一同會勘找塞車原因，發現是停車場進場排隊車潮，與離場車潮交織導致。

有網友昨晚在臉書社團「高雄人大小事」PO文指出，「有人知道義享天地發生什麼事了嗎？我們已經受困在停車場1個多小時了。」該名網友補充說，「18：37繳完停車費，20：24才離開，受困了1小時43分，我們真的差點報警」。

高雄市交通局表示，龍德新路沿線有多家知名商場，包括義享天地及好市多，生活機能便利，吸引民眾假日開車前往，易湧現車潮，為改善交通，義享天地業者與交通局、警方共同會勘後，提出多項疏導措施，允諾包括優化停車場內部動線、落實停車場滿場導引、加派義交於周邊路口加強淨空疏導等。

交通局表示，假日商場周邊路口號誌已採尖峰時段秒數運作，也與轄區警義交共同協助維持交通順暢，此次車潮之湧現，經會勘後，發現昨日車流湧入賣場，於下午1點即義享天地停車場即已滿場，導致排隊進場車輛與離場車輛交織，造成停車場出場久候。

義享天地百貨說明，受到雨勢影響導致車療較高，停車場出車速度較慢而造成回堵，承諾未來將加派人員於各管制點，並彈性調整停車收費閘門，以提升商場周邊道路車流紓解效率，若停車場近滿載時，亦強化指引民眾至鄰近特約停車場，以疏散車潮改善停車場出入口壅塞問題。

交通局建議，義享百貨、好市多商場周邊停車位有限，民眾可搭乘輕軌至新上國小站，步行5分鐘即可抵達商場。