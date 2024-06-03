藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐先前爆出在泰國呼麻，神情恍惚私闖民宅、脫褲遭逮，後來還扯出孫安佐遭人下蠱中邪，消息震撼各界。而一名從事八大行業、年近30歲的酒店女子花花(化名)接受《中時新聞網》訪問透露，「大陸某位富商，慘遭酒店紅牌下蠱、貼符咒」。險喪命過程曝。

獨/遭酒店紅牌女友下蠱、床貼邪咒！富商染怪病「鬼門關前走一遭

多年前，一名大陸富商和桃園某位酒店紅牌小姐交往，女方為錢談感情很有手腕，而男方出手大方，還將身邊人脈、資源給了她。但是，花花卻說，「酒店妹其實不愛富商，口味被養大了，不只要錢和名牌，甚至還找了泰國師父，對他下蠱情降和貼符咒要索命」。

富商遭下蠱、染怪病「鬼門關前走一遭」。(翻攝網路)

有天富商夢到自己在整理房間過程，起床後，在床底真的發現一張寫有泰文字的符咒。花花透露富商隔沒多久身體產生巨變，「不僅全身浮腫，說話方式、精神狀況出現詭異狀況，後來運氣變不好、生意一落千丈」。

泰國宗教儀式帶著神秘色彩。(翻攝網路)

雖時隔多年，花花談到這段往事仍害怕地說，「我不會做這種事，做人不該沒有良心，若真的不愛對方應表明說，千萬不要做泰國情降、下蠱，非常的恐怖，當時富商雖然很難過，但分手酒店妹後，身體才漸漸康復了」。

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