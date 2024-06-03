屏東市前市長林恊松、現任市代會主席蕭國亮涉嫌貪污及偽造文書，2審判刑6年10個月、4年2個月徒刑，最高法院駁回上訴判決定讞，將在12日入監執行，屏東市民代表會將在一個月內改選市代會主席，也讓屏東市政壇投下變數。

林恊松被控在2012年擔任屏東市民代表會主席期間，因許姓友人想販售茶葉給市代會，但未設立公司行號，林恊松便指示市代會葉姓總務向周姓禮品業者取得不實發票收據，又以主席特別費支付私人助理費，涉嫌貪污罪，而蕭國亮在2018年接下市代會主席後，同樣也由周姓業者要求開立不實發票浮報，

兩人在2021年一審宣判，林恊松被判7年，蕭國亮判4年2月，均褫奪公權3年，案經上訴二審高雄高分院，林改判6年10月，褫奪公權3年，蕭國亮維持原判，全案今年5月30日三審最高法院宣判，駁回上訴，全案定讞，林、蕭6月12日發監執行。

根據地方制度法規範，蕭國亮判決當日即解職，屏東市民代表會必須在30天內進行代表會主席補選。屏東市是屏東縣首善之區，代表會共23席，蕭國亮遭解職後，國民黨10席、民進黨7席，無黨籍5席，目前傳出副主席林韋呈、前副主席林淑香、市代任峻賢都有意參選。

地方政壇人士指出，林韋呈為無黨籍，國民黨籍林淑香則是第三度挑戰主席寶座，任峻賢原為無黨籍，後加入國民黨，屏東市長周佳琪也是國民黨籍，上任一年半，所會關係歷經磨合漸和諧，代表會主席補選，牽動地方派系布局，預期競爭將很激烈。