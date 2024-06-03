年仔布大廠年興（1451）及成衣廠南緯（1467）在墨西哥已有生產工廠。

市場指出，國內紡纖業者到北美設立據點，除了為拓展市場、接近客戶，地緣政治風險也是考量因素之一。

新纖指出，紅海危機、美國大選後可能造成的中美貿易戰加劇。以及中國大陸產能過剩傾銷東南亞，競爭更加激烈，都會是企業到北美地區設立新據點的考量。

佳和是專業平織布製造商，車材是近年來積極開發拓展的產項，目前手中主要客戶有特斯拉、Land Rover等。

佳和指出，佳和董事長翁偉翔表示，看好北美電動車用布品市場蓬勃發展，未來訂單有望逐年放量，因此在墨西哥成立子公司。

美洲市場是南緯（1467）主要營收來源之一，為貼近市場、快速反應，南緯則市持續強化在墨西哥生產基地的產效及管理。

牛仔休閒服飾生產廠商年興，主要客戶是以Levi’s。為主；年興過去產品重心偏重於美國市場，但近幾年易受美國貿易政策及成衣市場景氣影響，近來也開始進行亞洲市場的布局。