公視、東森、LINE TV、中天娛樂台《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季熱播中，最新劇情中鍾欣凌為保全兒子楊銘威不會孤老終生，竭盡所能拆散他與林筳諭，一段她獨自坐在公園中流露母愛的動人哭戲，奪下收視最高點，讓本周公視衝出每分鐘最高收視達1.85，LINE TV 和 MyVideo排行榜也依舊奪冠。此外，《我的婆婆2》在社群也大受歡迎，有4支演員群參與的逗趣短影音都破百萬觀看人數。

劇中鍾欣凌因想起生死簿上秉仁無子無孫流落街頭的未來，焦急地想趕快拆散兒媳，不僅刻意找頗有姿色的年輕女孩當員工，還拿著支票找林筳諭「談判」，當場變回「恐怖婆婆」，結果被發現只想用3萬元打發，讓林筳諭傻眼：「歐巴桑！妳有沒有少寫1個零啊？要用3萬元買我的婚姻？我1天營業額就1萬多了！」

鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》偷看生死簿。（公視提供）

林筳諭表示，大美和秉仁一直都不想要有婚姻，小孩是個意外，現在竟然又發生意外中的意外，讓他們都不知該如何面對，「大美主控性很強，秉仁就是一個很懶散的人，雖然秉仁做的並不是100％，可是至少他願意做，這方面他們兩個滿合的」。覺得這季的秉仁表現好嗎？林筳諭直言「某方面我覺得算及格」。

楊銘威則形容，秉仁跟大美的戀愛觀相近，因為都曾經是「玩咖」，所以當一個玩咖居然被別人戴綠帽，內心的打擊一定非常大，不過秉仁的內心深處其實很善良，雖然這孩子不是他的孩子，但在朝夕相處下，也逐漸變得有責任感。