手機導航設定未更改讓男子走錯路。（翻攝畫面）

台北市信義區1名20歲陳姓男子，因要到新北市新店洽公，因不熟路況，手機設定導航卻未改成機車模式，因此誤闖信義快，直到接近國道才驚覺走錯路，所幸警方接獲通報，將他平安護送至平面道路。

警方表示，日前接獲通報，稱有機車誤闖信義快速道路，經了解，20歲陳姓男子當日騎乘機車要從台北市信義區往新北市新店區洽公，因不知道路況而設定手機導航，卻誤將導航設定成汽車模式，從信義區騎上了信義快速道路，在欲接往國道時才發現誤闖，因當下不能往前行，也不能往後退，只能停靠路邊報警協助，避免造成危險及事故。

嗣經員警到場協助，陳男對於員警的協助深表感謝，但因機車誤闖機車禁行路段仍會依道路交通管理處罰條例處罰，同時也對陳男開出罰單，並護送下快速道路，排解他的窘境。

文山第一分局表示，若機車騎士誤上快速道路、國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員應到護欄外或安全地點待援，並撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，確保自身及其他用路者人、車安全，千萬別逆向迴轉及行駛，以免危及人身安全，也會觸法挨罰。