日本東京靖國神社石柱疑似遭中國大陸網紅塗鴉污損後，東京警視廳已正式通緝一名涉案中國籍男子，罪名是涉嫌破壞公共財產。據信這名男性網紅已於昨日返回中國，日本警方認為，本案還有其他人涉案，包括攝影師等，將對此進行深入調查。

日本警方指出，於6月1日清晨接獲報案後發現，靖國神社石柱遭人用紅色噴漆寫上「Toilet」（廁所）字眼，隨後在網路社交媒體上有一名中國網紅發佈影片，顯示自己先向石柱便溺後再予塗鴉，並聲稱此舉是因不滿日本政府排放核污水。對於此案，東京警方將以涉嫌損壞器物展開調查。

陸媒報導指出，這名網名「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）的中國網紅在社交平台發布影片後，也對影片中在石柱撒尿以及塗鴉的行為認責。

大陸外交部發言人毛寧在答覆媒體提問時表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。毛寧也再次提醒在外國的中國公民，應遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

香港《經濟日報》指出，鐵頭是大陸知名「打假」網紅，惟因透露多年前在四川成都嫖娼過程遭網民抵制。陸媒前總編輯胡錫進評論鐵頭塗污靖國神社事件稱，原先滿心幸災樂禍，之後看到是已被封號的「前打假英雄」鐵頭所為，原有感受打了個折扣。他形容鐵頭的「最新撒尿表演」是網路炒作，與中國主流社會弘揚的愛國主義毫無關聯。

在得知鐵頭的身份後，大陸網友們對他的評價褒貶不一。有人認為他是英雄，敢於挑戰日本的歷史敏感點；也有人認為他是不負責任的網紅，為了博眼球而不顧後果。但無論如何，這起事件已經引起了國際社會的廣泛關注。