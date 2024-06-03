醫影IPO共辦理競價拍賣股數1,945仟股，公開申購股數為486仟股。此次參與投標之投標單筆數共計1,049筆，合格標單共計1,004筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣完成。

醫影今天競拍，開標結果最低得標價格81.3元，最高得標價格91.5元，得標加權平均價格84.35元；另依相關辦法規定，醫影競拍最低承銷價格為60元，此次辦理公開申購價格為66元，6月5日至6月7日為公開申購期間；6月12日為公開抽籤日。

《興櫃股》大武山完成上市前競拍 得標加權平均價格57.13元
裕慶-KY競拍4,422張 底價每股120元
來億-KY每股承銷價格85元 6／12掛牌
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