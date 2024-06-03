醫影（6637）初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。今（3）日競拍得標加權均價為84.35元，預計6月5日起以每股66元公開申購，以今日在興櫃收盤均價97.34元計算，中籤戶有3.134萬元、高達47.48％的潛在獲利空間可期。