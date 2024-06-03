輝達執行長黃仁勳訪台再度刮起旋風，2日在台大體育館舉辦專場演說時，肯定台灣對輝達的重要性。民進黨前副秘書長、三立集團策略長林鶴明發文分析，黃仁勳的B2B與B2C行銷學，宛若台灣候選人掃街拜票、固樁腳，直呼「他在打造的是輝達版的『辣台派艦隊』」，演說最後的感謝影片，說是台灣領導人的格局一點也不為過。但也有粉專指出，黃仁勳今年早就去大陸穿東北大花襖、一起跳扭秧舞了，沒必要幫他選邊站。

粉專「不演了新聞台」提到，林鶴明強調，黃仁勳就是掌握了B2B和B2C兩手的的造勢，每一次操作，都是一次話語權，他在打造的是輝達（NVIDIA）版的「辣台派艦隊」，他用這個「勢」告訴台灣的供應鏈廠商跟著他走，就是航向偉大的寶藏之地。粉專質疑，「辣台派艦隊啊！啊有想過仁勳有想要跟你焦糖、四叉、憨川、大阿中同船嗎？不管你信不信，反正我是信了！蹭爛？」

「最近綠營刻意營造黃仁勳是自己人、藍白不挺扯後腿的風向？」另一粉專「政客爽」則指出，然而黃仁勳在最近接受英國《金融時報》的專訪時提到拜登政府的出口管制政策，讓輝達猶如被「綁手綁腳」、美國企業遭受巨大的損失。最關鍵的一句是「理論上在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的！」因為中國大陸市場佔美國科技產業市場約1/3比重。

政客爽直言：無論你怎麼唬爛，中國大陸的市場就是放在那邊，你不進去，就會讓競爭對手獲利，這種現實問題卻被民粹綁架，真是有夠好笑！

粉專「高雄林小姐」則提到，綠營大量側翼和立委拼命想用黃仁勳證明什麼，事實上黃仁勳今年早就去大陸穿東北大花襖一起跳扭秧舞了，連綠媒都報導過。黃仁勳二月時受訪就說過「華為」是好公司，也表示和「張忠謀」的互動良好。

高雄林小姐強調，其實綠營不需要創造黃仁勳的立場去為自己的政治目的服務，他就是一個成功的商人四處談生意，來台灣誇台灣的夜市，到大陸穿大陸的東北大花，沒必要選邊站。綠營這樣只是造成人家的困擾而已。對商人來說，人民幣、新台幣、美金…不就都是錢嘛。