許多人找工作時都會考量薪水高低、與另一半距離、工作量大小等因素。一位男子表示，目前他在宜蘭山區從事公職，女友則是台北信義區的公務員，兩人預計未來都會請調回台中。近日他得知有機會轉調台北，但薪水變低、增加房租和生活費等成本共2萬元，工作量也較繁重，讓他相當猶豫，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議他最好乖乖在地深耕，等到有機會再一起和女友在台中生活。

原PO在PTT發文指出，他在宜蘭山區工作，每天工時5至6個小時，每周五都會花1.5小時至2.5小時開車到台北陪女友，等到周一早上再開車回宜蘭，相處2、3年來都沒問題；近日原PO得知有機會轉調台北，不過薪水就會少了偏遠加給的5千元，加上房租、生活費等，粗估轉調成本約2萬元，另外業務內容不同、工時約9小時，工作量相對較重。

原PO提到，他和女友都計畫未來請調回台中，雖然女友希望他能先到台北一起生活1、2年，但薪水變少、工作量變重，讓他相當猶豫是否該順著女友的主意行動，「想請問大家會如何選擇，或是請指點我沒考慮到的地方，謝謝！」

對此，許多網友紛紛回應，「台北市的缺，錢沒變多不值得調」、「絕對不值，到時候要是你職涯不順，女友說跑就跑」、「之前情況跟你類似，但男女地點互換，我從台北跑宜蘭，只能說沒結婚或沒打算結婚前，工作什麼都別動」、「一般人都追求錢多事少，你偏偏反其道而行，真是奇葩了」、「雙北公務員很操，學長老婆去年才調回宜蘭」、「超級不建議欸！到時候額外支出絕對不只2萬啦」。