台糖公司為宣揚廉政誠信的人生價值觀，在6月1日台糖公司於高雄橋頭糖廠舉辦「古蹟糖韻 清廉留痕」誠信培育工作坊，邀請40名全國大專院校學生沉浸體驗百年糖廠歷史風華，並攜手結合糖史元素，創造廉政主題的遊戲，讓誠信的觀念透過玩樂的方式深植人心。

為宣揚廉政誠信的價值觀，台糖邀大專院校生於橋頭糖廠舉辦誠信培育工作坊。（圖片來源：台糖公司）

為貫徹聯合國反貪腐公約第13條鼓勵社會參與之精神，長期以國小學童為宣導對象，以建立孩童對誠信的認識，扎根校園誠信，然而高中、大學階段亦是人生價值觀養成的關鍵時期，因此今年的誠信培育工作坊台糖特別以大專院校生為對象，並選定沉香百年糖業歷史的橋頭糖廠作為課程地點，以推廣反貪意識。

台糖誠信培育工作坊邀請學員結合糖史元素，創造廉政主題遊戲，讓誠信觀念透過玩樂的方式深植人心。（圖片來源：台糖公司）

本次工作坊邀請到律師宋克芳（曾任高雄市政府政風處科長）擔任誠信專業講堂的講師，除了講解反貪活動辦理的目的外，也將分享自身辦理活動的經驗，並透過互動問答的方式，激發學員對於誠信意象的發想；課堂之餘亦透過糖廠導覽員深動的解說，讓學員彷彿穿越時空，一探早期「偷呷甘蔗會被關禁閉室」的沉痛故事，課程中也安排學員體驗時下最夯的橋頭糖廠實境解謎遊戲，提供學員設計誠信遊戲的靈感。

台糖表示，這次的活動讓大專院校生有機會走進橋頭糖廠的歷史建築，探索百年糖業歷史的點點滴滴，不僅回顧臺灣糖業發展的歷程，也讓學員融合歷史探索的收穫，將誠信觀念注入遊戲設計中，合力將誠信的種子播撒至每一個角落，好讓廉政風氣遍地開花。