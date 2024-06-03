協和祐德高中於3日舉行畢業典禮暨建教生轉正職授聘儀式。（協和祐德高中提供）

協和祐德高中於3日舉行畢業典禮暨建教生轉正職授聘儀式，校長黃俊賓對畢業生在繁星升學上亮麗的表現充滿欣喜，對孩子未來職涯中展現出的潛力也充滿信心。多位貴賓也對畢業生表達了祝賀與勉勵，期許學子在未來的人生旅途中能夠勇敢追夢，實現自我價值。

協和祐德高中在產學合作方面多年有成，每年實習學生9成5獲得企業的高度評價和認可並成功留任。今年建教生更全數實習結束即轉正職，多位家長感動得表示，感謝學校的教導，校方特別感謝TOYOTA北都汽車給學生的高度肯定。

已經與協和祐德高中合作至今36年的TOYOTA北都汽車表示，目前協和祐德高中有超過150名校友在北都服務，多數擔任要職，如部長、廠長、技術長與組長等等。學校多年來透過完善的建教合作機制，讓學生在學習理論知識的同時，能夠在企業中獲得實際操作經驗，提升職場競爭力，是企業未來發展的重要人才。

值得一提的是，協和祐德為了提供學生完整的升學和就業進路，3年前聯手東南科技大學簽訂了產學攜手3＋4計畫，讓建教生除了有就業的保障，學業也同時提升，使其未來更具競爭力。今年更開辦僑生專班，讓這些完整的資源有更多人受惠，為技職人才培育盡一份心力。