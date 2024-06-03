從2024 COMPUTEX台北國際電腦展可以發現，未來移動與車用軟體持續聚焦人工智慧領域。隨著車輛技術的發展，數據處理和感測器整合變得越加複雜，對控制和驗證的要求也越來越高。

在TTIA台灣車聯網產業協會、電電公會、SGS台灣檢驗科技等產業代表見證下，資策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）與SGS台灣檢驗科技（SGS Taiwan）正式簽署合作備忘錄，將聯手推動「車用軟體AI感知評測」與「車用國際標準合規驗證」服務，結合資策會車電AI感知技術能量，以及SGS在全球標準合規驗證所累積的經驗，協助台灣車電業者快速通過評鑑，爭取國際訂單，並降低進入國際市場的門檻。

有鑑於先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛技術逐漸普及，車載系統將更加依賴軟體進而實現複雜的感知、判斷、決策與控制功能。因此，傳統的硬體安全測試，已無法完全確保系統的功能安全，驗證軟體的可靠性和安全性變得至關重要。

資策會長期投入車電感知技術研發，如混合車流行車影像資料庫（Formosa Dataset）、雲端數據開發工具、車電AI感知技術，以及數據平台的建置等，這些車電感知技術與數據資源為車電軟體AI功能驗證提供了豐富資料和工具，有助於提升AI模型的準確性和可靠性。

資策會執行長卓政宏提到，近年以培訓人才、建立驗證機制、提供合規驗證等第三方協力機構方向邁進，透過制定車用軟體的評測方法與流程，進而符合國際標準，帶來更多角化的服務，包括產業訓練、合規驗證以及將合規文件AI化等，這些服務將促進智慧車電產業的數位升級，提升台灣車電產業的核心競爭力。