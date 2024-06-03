汪小菲近日人逢喜事精神爽，在5月27日(諧音：我愛妻)在大陸領證迎娶美嬌娘Mandy（馬筱梅），66歲母親張蘭立刻為兒子送上祝福，近日直播中張蘭卻罕透露得了「白癜風」，引發網友關注。

汪小菲的媽媽張蘭一直以來給外界女強人形象，1日直播中被網友發現額頭上出現白斑，突然自曝透露患上「白癜風」，也就是白斑病，除了額頭之外，脖子也有白斑，對此，張蘭也大方笑說這是蜕變，樂觀提到名導馮小剛也罹患此病，笑稱：「我準備改行叫張導」。

據悉，「白癜風」特徵是皮膚部份部位因為色素脫失而出現斑痕，多半是白色的，而且有不規則的邊緣，病因尚不明瞭，無法根治，僅能透過藥物改善。張蘭透露白斑是近日才突然冒出，不過她也自我調侃，等到滿臉都是白斑，到時候就成了「baby face」。面對張蘭的正面回覆，不少網友也心疼她一把年紀要照顧好自己身體，留言關心：「蘭姐心態真好啊，總是那麼的風趣幽默」、「勇敢女性加油」、「祝早日康復吧 ​」、「蘭姐好好在家休息吧」。

馮小剛也受「白癜風」所苦。（圖／中時資料照）

據悉，金馬影帝馮小剛身兼導演、演員和編劇，接連在2015年以《老炮兒》拿下金馬影帝、2016年以《我不識潘金蓮》奪下金馬獎最佳導演，不過馮小剛長期受「白癜風」所苦，隨著年紀增長加上病情惡化，馮小剛曾宣布放棄治療，並藉由飲食控制病情。