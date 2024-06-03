今（3日）凌晨，桃園警察分局埔子派出所接獲報案，指稱富國路某釣蝦場的停車場入口被一輛小客車堵住，妨礙通行。警方趕抵現場時，一名男子突然下車狂奔，員警嚴譽及丁柏天立即展開追捕。
該名男子狂奔進入釣蝦場後迅速反鎖鐵門，企圖擺脫追蹤。面對這突如其來的情況，警方當機立斷，兵分兩路搜尋，同時呼叫警力支援。兩小時後，警方在1公里外的民宅旁草叢中，成功查獲37歲的陳姓男子。
經查，陳男因涉嫌傷害案遭通緝，並在其駕駛的小客車內，搜出一把改造槍、16發子彈及安非他命等毒品。警方隨後在其住處進一步查獲另一把改造槍支及一批改造工具。
據了解，陳男深夜隨意停車等待朋友時，見到警車靠近，驚慌之下立即逃逸。逃進釣蝦場後，他從後門溜出，穿過附近巷弄，最終體力不支，躲進草叢內仍被警方查獲。全案將依相關法律程序進行偵辦。
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