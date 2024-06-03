2024年6月3日澎湖縣／九旬翁的兒子原本就已行動不便又患有肺炎才剛出院，平時生活仍須依賴尿布，疑應想靠自身之力如廁卻不慎跌倒受傷。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖馬公市西衛里日前發生一起男子倒臥家中，九旬老翁見狀無力攙扶，加上重聽無法使用電話求救，於是走出家裡到路上攔車求救，恰遇巡邏警經過，立即通報消防局派遣救護車前來將傷者送醫救治。

警方指出，老翁兒子在家中跌倒受傷，因本身年事已高無力攙扶就醫，加上重聽無法使用電話求救，只好趕緊到屋外尋求他人協助，幸好馬公分局光明派出所警員喬振皓、陳靖元、林珮嬿深夜執勤，行經西衛中路時，看見不遠處一名老翁不顧自身安危，站在路中揮舞雙手，吸引警車注意，員警感覺有異，隨即下車上前關心。

員警隨即陪同老翁返家，看見其子倒臥地上，身體及地上都有血跡，於是立即通報消防局派遣救護車前來將傷者送醫救治。

老翁向員警表示，其子原本就已行動不便又患有肺炎才剛出院，平時生活仍須依賴尿布，此次應是想靠自身之力如廁卻不慎跌倒受傷。

馬公警分局長呂文廷對於員警執勤認真盡責，協助民眾解決困難，積極為民服務之舉表示肯定，呼籲民眾如遇有緊急事件需要警方協助時，可撥打當地派出所電話或託人直撥110報案專線，警方將會即時提供協助。