近日傳出有漁民銷售的黑鮪魚價格低迷，甚至一公斤只有70元，為了推廣黑鮪魚，漁業署3日舉行記者會，推廣全魚利用，就不同部位開發多元料理方式，如肚肉為生魚片極品、背肉可乾煎、下巴適合香烤、邊角料則可加工製成罐頭做成沙拉等，農業部漁業署署長張致盛受訪時表示，今年黑鮪魚到目前為止平均每公斤為339元，甚至較去年均價約高2％、也較以前稍高一點點。

張致盛表示，每年的黑鮪魚產季為4月至6月，一開始價格比較高，隨著進入盛產期價格會比較低，之後價格會再回升，如市場拍賣價東港或蘇澳也有不到200元、但最高也有680元，品質與價格有絕對關係。

張致盛提及，截至3日上午為止今年共通報捕獲有6288尾、1360公噸，台灣今年配額為1965噸。漁業署指出，為珍惜這得來不易的大海恩賜，我國訂有「太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法」，要求欲捕撈黑鮪鮪釣漁船須取得捕撈許可，鮪釣漁船並裝設船位回報器，漁獲黑鮪時需立即通報，魚體並應綁附標籤，並實施漁獲證明書制度，以掌握每隻黑鮪漁獲來源、漁獲位置等資料，落實責任制漁業，維護海洋環境及生態永續，也達成我國對國際間的承諾。