立法院三讀通過國會改革相關法案，引爆「青鳥行動」抗議潮，海內外人士以「國外青鳥公媽」之名在網上募資，2小時就達到260萬元目標資金。但海外募資發起人、鋼管舞老師Lilian遭爆是欠錢詐欺慣犯，Lilian回應表示，當年自己患有嚴重憂鬱症，導致多次缺課，但欠學生的錢都有退還，並強調自己不是募資經手人。

一名陳姓男子在臉書發文，暗指大學同學Lilian欠了他1萬1,250元學費，至今未還，文中寫道，2022年自己因為有重訓需求，同時為了支持大學同學Lilian的課程，便加入她的的課程當學員，甚至還介紹了其他朋友一起加入，沒想到Lilian卻頻頻用小孩生病為由請假不上課，陳男原先出於「沒有人能抵擋為人母的慈悲」認為可以體諒，沒想到類似的情況實在發生太多次，朋友卻還被通知要轉帳學費。

陳男說，他和朋友因為遲遲不能上課，決定要求停課退費另找出路，Lilian也以身體不佳為由答應，然而積欠的9堂課直到現在都沒有退還。陳男起初因為對朋友感到抱歉，還一口氣幫忙代繳了7堂學費，後續詢問Lilian退費事宜時，對方卻一而再、再而三的拖延，最後他被封鎖了臉書和IG，「我幾乎快要認不清這世界的是非」。

陳男表示，自己被封鎖後，才知道其他同學、學妹、甚至不認識的人都受害，最後下場也是被Lilian封鎖，然而Lilian的生活裡，不斷地在社群媒體展現自己的醫美、名牌包、旅遊⋯。

陳男指出，社會運動需要的是群眾力量，基於教學，我不多表達政治立場，基於看到這位人設正面的她，以課金發起人的姿態現身，義憤填膺、振振有詞地發表言論，「我赫然驚覺，當然帶著點憂慮。只要人設正面，黑白可以不分！」

陳男也提到，「肩負重任的扛起海外青鳥行動聯絡人的她，一定披荊斬棘又突破重圍，才能信誓旦旦地闡述她對自由、民主、理想的追求吧！但她積欠我的11250學費卻變成她樂享生活的一部分。」

陳男強調，所有對話截圖和匯款證據至今都還保存在手機裡，看著鋪天蓋地的新聞截圖，讓他忍不住懷疑，「這樣的人還能騙社會多久？還能在這場行動裡佔據什麼位置？或許她一炮而紅，也可能成為政治紅人，但無論金額大小，都應該透明公開，我是說我的11250元」。「或許黑白不那麼重要了，」最後他也以作為老師的身分無奈喊話，「謹記，年輕人們，要有辨別是非對錯的能力！」

對於爭議，Lilian昨在Threads回應，陳男的確是她的大學同學，也有跟她上過課，但當時她罹患嚴重憂鬱症，還被父親家暴，所以當時無法工作，但她強調「很早就把費用退出」，不懂陳男為何要指控她沒還錢。

Lilian表示，自己沒有經手募資活動財務，「國外青鳥行動我單純義務曝光，希望大家幫忙，我確實看過估價單等，所以我並沒有覺得有什麼問題」，有人想知道細項請詢問「課金青鳥海外公媽團」。